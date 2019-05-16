〈南部〉卑南人行道未設車輛斜坡道 民怨不便

2019-05-16

〔記者陳賢義／台東報導〕營建署補助台東縣卑南鄉公所施作溫泉村千歲橋至溫泉國小段人行道工程，未設置機車及車輛出入斜坡道，住戶抱怨車輛進出大不便；公所建設課課長彭俊德表示，這項道路品質提升計畫，主要是為了讓行人能擁有安全的行走空間，人行道在每約五十公尺的頭尾距離，都設有無障礙斜坡道。

居民表示，發現人行道工程未設有提供機車及車輛出入的斜坡道，即向公所反應，但公所堅不辦理變更設計，甚至要求住戶完工驗收後再以灌漿方式增設。另有居民反應，當地有一名身障住戶，平時須以機車代步，人行道與路面落差約十五公分，出入真的很危險，而且車輛平時都停住家旁，現在卻無法進出，停在路邊又怕妨礙行車；至於農用機具及貨車影響更甚，造成耕作、收成都須人工搬運，多次反應均無用，部分住民只好自力救濟在住家前舖設木頭或板模。

彭俊德表示，工程去年底發包施作，總經費三千一百萬餘元，預計下月就能完工；施作設計也包括了無障礙部分，在每約五十公尺的頭尾距離設置斜坡道，方便騎乘電動代步車的長者或行動不便民眾進出。人行道的設置是為了確保行人的安全，不宜有一般車輛穿梭行駛，呼籲民眾共同守護行人的安全與權益。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法