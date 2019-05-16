〈南部〉486公頃公設保留地 市府將解編

2019-05-16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市都發局昨在市政會議提出公共設施保留地檢討解編成果，公共設施保留地預計解編合計約四八六公頃，估計節省用地取得經費約一四四二億元。

配合營建署規劃 同步檢討解編

市長黃偉哲表示，政府對公共資源應該秉持「當用則用，當省則省」，如果公共設施保留地已經失去原來的計畫目的，就應該儘快檢討與活化，讓資源運用在最有效率的地方，都發局要持續定期檢討，並配合內政部營建署規劃，同步檢討解編沒有使用需求的公共設施保留地，或透過市地重劃方式取得公共設施用地。

都發局長莊德樑指出，南市共四十一處都市計畫區，三十七處都市計畫區納入檢討範圍，其中曾文水庫特定區、高速鐵路台南車站特定區、台南科學工業園區特定區，以及台南都會公園特定區等四處未納入規劃檢討範圍，目前全市公共設施用地計畫面積共九三五五．七三公頃，其中私有公共設施保留地面積 一八五○．三二公頃。

節省用地取得經費約1442億元

莊德樑表示，目前檢討公共設施保留地預定解編合計共約四八六公頃，其中專案通檢約三一一公頃，節省用地經費九二二億，定期通檢約一七五公頃，節省用地經費五二○億，合計撙節經費約一四四二億元，至於後續辦理程序，預計今年辦理第一階段十七個計畫區公開展覽，其餘計畫區正辦理定期通盤檢討，將陸續於明年度辦理公設專案通盤檢討。

公園公設保留地減少84公頃最多

此外，公園公共設施保留地檢討前後比較，減少八十四公頃最多。都發局表示，公園綠地以服務圈檢討為原則，服務圈範圍內周邊無可替代公園綠地維持原計畫，例如，沒有其他公園綠地可以取代或覆蓋的白河「公兒5」，維持原計畫不予解編。

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