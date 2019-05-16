〈台北都會〉《新北》台版迪士尼「難產」 用地變為產專區

2019-05-16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府規劃在八里區「台北港娛樂專用區」打造「台版迪士尼」樂園，因權利金高達七十一億元，讓廠商卻步，招商案多次流標。受美中貿易戰影響，台商回流的土地需求殷切，市府決定將娛樂專用區變更為產業專用區，等同宣告「台版迪士尼」計畫胎死腹中。

權利金71億 廠商卻步 多次流標

位於台北港區段徵收開發案的「台北港娛樂專用區」，占地十．二五公頃，規劃結合主題樂園、飯店、大型購物商城等設施，打造北台灣最大遊憩區。原本以設定地上權七十年、開發權利金七十一億元、土地每年租金四千萬元的條件招商，因門檻過高，最終流標收場。

受限天然條件 交通建設尚未到位

經濟發展局長何怡明指出，她上任以來積極評估此區發展娛樂產業的可能性，與台中港或基隆港相較，台北港受限天然條件，無法停靠國際觀光郵輪，現階段客源不足、腹地發展受限，且淡北道路、八里輕軌等交通建設尚未到位，發展娛樂專用區的優勢削減，影響廠商投資意願。

美中貿易戰影響 台商回流找地

何怡明表示，受美中貿易戰影響，台商回流的土地需求殷切，新北市土地資源有限，市府決定先釋出閒置土地，滿足台商或外商投資需求，因此將娛樂專用區重新定位，變更為產業專用區，希望引進產業聚落龍頭進駐，帶動地區發展。

何怡明強調，八里不是全然沒有發展娛樂產業的機會，目前台北港特定區內有其他國有土地，未來仍不排除與國有財產署合作開發。

台北港娛樂專區變更產業專用區

國民黨籍市議員陳偉杰認為，過去幾年市府拋出「台版迪士尼」願景，卻面臨推動困難，土地閒置多時，地方期待落空。變更產專區是讓土地活化方式之一，他樂觀其成，希望產業進駐創造就業機會，培養未來發展消費娛樂產業的潛力。

城鄉發展局都市計畫科長楊恩捷表示，已配合經發局擬定變更產業專用區的計畫書圖，預計今年六月公開展覽，送新北市都市計畫委員會審議。

另外，新莊知識產業園區原本劃設二．五五公頃機關用地，作為司法院北部少年及家事法院暨智慧財產法院，但司法院放棄撥用土地，市府將透過都市計畫變更為產業專用區，引進生醫、機械、綠能與生技等產業。

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