〈中部〉義竹拒豬屎臭 促台糖遷走畜殖場

2019-05-16

〔記者林宜樟／義竹報導〕台糖公司於嘉義縣義竹鄉東光村的岸內畜殖場，飼養一萬一千七百九十頭豬，目前為傳統豬舍，長期飄散臭味，計畫改建為負壓密閉水濂式豬舍，豬隻排泄物採密閉管道傳輸，但鄉親質疑台糖「先建後拆」，恐會擴建、增養，揚言抗爭；台糖公司昨晚召開說明會時，民眾要求三年內遷走畜殖場，台糖畜殖事業部副執行長溫元文坦言困難，現場民眾要求立委蔡易餘促台糖遷場。

改建環保豬舍 鄉民憂擴建

岸內畜殖場已設立五十年，義竹鄉東光、東榮村民長年聞到豬屎味，苦不堪言，最近聽聞台糖要蓋新場，鄉親成立「拒絕豬屎臭味自救會」，東光村長趙崇福、東榮村長丁勝義與村民連署，指台糖畜殖場位於東光村中心，養豬廢水、臭味長年影響居民生活，台糖若擴廠或增養，污染程度會更高，居民居住環境會更差。

昨晚有三百五十多名村民在說明會高喊「不要新場，只要遷場」；趙崇福說，台糖二○一一年曾承諾卅％豬舍要改成水濂式降低臭味，經過九年竟只有廿一％，現在鄉親對台糖完全不信任，若台糖不遷場，居民將抗爭到底。

台糖：規模不變 先建後拆

台糖畜殖部副執行長魏志松表示，台糖投資百億元全面改建老舊養豬場為現代化的綠能環保養豬循環園區，並非擴廠增養，新豬舍採負壓水濂式設計，豬舍內氣體排放會符合法令規定，排泄物會用密閉管路傳輸，改建計畫原則為「規模不變，先建後拆」，未來廢水及豬糞等透過循環再利用，進行沼氣發電，廢水經厭氧處理後的沼液、沼渣，可回歸農田為肥分，讓改建後的畜殖場升級為農循環園區。

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