〈北部〉桃園到松機 國道客運29日通車

2019-05-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區目前開往台北市的客運公車只有9005及9023線，經常滿載、許多乘客搭不上車，在市府協調下，由統聯客運營運的1662路線「桃園—松山機場」國道客運將於廿九日通車。市府昨天舉行開通儀式時，統聯客運總經理朱玉書釋出通車前三天免費搭車、第四天起的一個月內半價優惠的利多。

前3天免費 一個月內半價優惠

開通儀式於桃園火車站後站的1662路線發車處舉行，由市長鄭文燦、朱玉書剪綵後參觀客運巴士，該路線廿輛公車全部採用低底盤公車、其中兩輛為無障礙的大復康巴士，方便長者及身障人士搭乘，車上提供USB充電孔及免費Wi-Fi等服務，鄭文燦認為相當人性化、值得推廣。

鄭文燦說，1662路線國道客運由桃園火車站後站發車，行經中正藝文特區、經國轉運站，至台北市行天宮、松山機場等站，讓民眾有新選擇，也方便轉乘台北捷運等交通工具。

火車站後站發車 每日一百班次

朱玉書說，1662路線的發車時間，桃園端為清晨五點四十分到深夜十一點，台北端首班車為清晨五點四十分，末班車平日為零時十分、假日為深夜十一點卅五分，尖峰時間每十到十五分鐘一班次，離峰及假日時段廿到卅分鐘一班次，每日往返一百班次；票價方面，桃園火車站後站到松山機場全票七十五元、半票卅七元；中正藝文特區到松山機場全票六十元、半票卅元；經國轉運站到松山機場全票五十五元、半票廿七元。

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