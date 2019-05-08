〈中部〉機車停等區沒標示 雲林汽車誤停惹議

2019-05-08

不論有無標示都不能停車

〔記者廖淑玲／雲林報導〕路旁停車被拖吊，結果是誤把二段式待轉的機車停等區當成一般汽車停車格；雲林縣府工務處長汪令堯強調，機車停等區不等於停車格，不論有沒有標示就是不能停車，為避免質疑及爭議，縣府兩週內將全面完成清查、改善。

有民眾把自小客車停在路旁被拖吊，事後發現停放位置是機車停等區格子而非一般的汽車停車格，由於該格子沒有任何機車停等區的標示，導致駕駛人誤判認成一般停車格而停放車輛，結果事後被拖吊才恍然大悟，但因為格子未明顯標示，引發用路人不滿等爭議。

位在路旁沒標示易被誤認

雲林縣警察局交通隊特別提醒用路人，停車時不是看到格子就能停，尤其路口或丁字路口旁，依規定就是不能停放自小客車，不論有沒有標示。

汪令堯指出，道路交通標誌標線號誌設置規則並沒有明定機車停等區必須標示，以該拖吊案的格位在斑馬線旁、紅綠燈路口下，是很明確不可能畫設汽車停車格的位置，民眾貪圖方便停放車輛，嚴重妨礙交通安全，當然遭拖吊。

縣府將全面清查、改善

但有部份停等區或待轉區若設在商店門口或丁字路口，有可能被誤認為停車格，為避免遭質疑及衍生爭議，汪令堯表示，主管單位將全面檢討，若有爭議路段再增設警示標牌，除已要求開口契約廠商巡檢後再回報巡檢結果，有缺失者兩週內改善完成。

汪令堯也提醒用路人，一般停車格標線寬十公分，而待轉區標線寬十五公分，這是最明顯不同之處，希望大家在停車時多加注意，免得被拖吊花錢又造成不便。

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