〈中部〉《南投》前竹山鎮長、主秘索回扣 投檢起訴

2019-05-07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前南投縣竹山鎮長黃丹怡、前公所主秘洪丞俊，任內涉透過白手套，或直接向包商索工程回扣，每件從五%到十二%不等，大小工程都要，合計索取金額約一百五十萬元，黃一度懷疑洪暗摃部分回扣，要白手套直接把錢交給她，南投地檢署昨偵結，將黃、洪依貪污治罪條例索取回扣罪嫌起訴。

透過3白手套 向包商索5%至12%回扣

檢方在起訴書指出，黃丹怡與仍在押的前公所主秘洪丞俊，兩人涉從二○一六年起透過林姓、陳姓和洪姓等白手套，向工程包商索取回扣，回扣趴數五%至十二%不等，白手套可分配其中比例。

白手套收到回扣款交給洪丞俊，再由洪交給黃。後來黃丹怡懷疑洪丞俊沒有把白手套交給他的款項如數轉給她，曾要白手套把收到的回扣款直接拿給她。

金額合計約150萬 連9500元採購案也拿

黃丹怡和洪丞俊索回扣的工程，包括菸草站、納骨堂後期未完成的工程、多條農路等改善工程，經計算索取回扣得遂款項，金額合計約一百五十萬元上下。

黃等人索取回扣的工程，每件經費都不是很高，但不論大小都要收，例如一名賴姓包商承包廿五項小型工程，總金額才一百一十一萬元，其中金額最多的近十萬元，最小的採購案金額才九千五百元，但每件都要支付回扣十二%，包商交付的回扣金額總計十三萬餘元。

檢方也說，南投地檢署於前年十一月發動搜索，黃丹怡和洪丞俊當時各以廿萬、十萬元交保，今年一月檢方再度發動搜索和偵辦，並聲押洪丞俊獲准，洪目前仍在押。從前年十一月檢方偵辦該案後，黃、洪兩人雖仍繼續索回扣，惟已有包商不願支付。

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