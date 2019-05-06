〈北部〉廢棄旗幟變環保袋 灣圖邀孩子動手做

2019-05-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉立圖書館（灣圖）推出自製環保書袋活動，邀請當地的國中、小學生，將過去用於各式活動的旗幟回收清洗後，再經剪裁、縫製，做成一個個精美特殊的環保袋。館長謝淑貞表示，藉此不僅讓廢物再利用，並可贈送給讀者，同時也培養孩子愛物惜物的觀念。

三灣圖書館常推出不同主題書展、說故事、手做營隊等活動，成為鄉內學子的最佳去處。館方也發揮創意連續七年將各地廢棄的活動宣傳旗幟回收再利用，透過社區阿公、阿婆的巧手做出一千兩百個環保書袋，提供讀者到館借閱時方便裝書提拿。

近來館方發現，常有孩子將手錶、鉛筆盒、環保杯、雨傘等各式物品遺落在圖書館，卻不見主人前來認領，謝淑貞說，現代人物質生活不虞匱乏，使得孩子漸漸養成不懂珍惜資源的惡習，有感於此，今年製作環保書袋活動，邀請鄉內國中、小學生一同參與，讓他們了解只要善加珍惜利用，廢物也能變黃金的道理。

謝淑貞表示，這些廢棄旗幟除了鄉內舉辦活動後丟棄的，也有在台北舉辦iphone手機宣傳展的業者，因得知館方會將旗幟回收再利用，特寄送至灣圖。

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