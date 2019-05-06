〈北部〉后庄國小學童 清掃公園回饋社區

2019-05-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市后庄國小六年級校外主題課程行之有年，皆以回饋社區作為主軸，今年由學生們自行安排活動內容，眾人在師長陪同下至頭份運動公園打掃環境。孩子們表示，能夠走出教室，透過所學共同討論，以最合適可行的方式為社區貢獻一己之力，同時也看到平常自己常去的公園煥然一新，格外有成就感。

率隊老師表示，校外主題課程是后庄國小的傳統，每年皆由六年級學生自行規劃，從路線安排、活動內容、工作範圍等皆讓孩子們自行討論，安排最合適的回饋社區方式。

此次選定於與日常生活最親近的頭份運動公園，學生們運用所學、事前場勘，捨棄捷徑、避開車潮，走有安全人行道的路線抵達公園，並井然有序地依照自訂的工作範圍，頂著豔陽撿拾垃圾、清理落葉。

參與的學生說，雖然過程辛苦，但能走出戶外貼近社區，讓過去所學得以運用於日常生活中，不僅享受親力回饋社區的成就感，同時也能讓大家最常去活動的公園變得整潔乾淨，市民們也對后庄國小小朋友的用心大聲喊讚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/