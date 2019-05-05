〈南部〉豬母娘娘牽紅線 男女拋繡球配對

2019-05-05

〔記者楊金城／北門報導〕拜豬母神、找好姻緣！北門井仔腳鹽田鎮海將軍廟昨首度舉辦熱鬧有趣的「相親」活動，安排拋繡球、求姻緣線、戀戀鹽田牽紅線等活動，為未婚男女配對，希望未來有好消息傳出。

鎮海將軍廟奉祀全台唯一豬臉人身的「豬母娘娘」，相傳求姻緣靈驗，管理鎮海將軍廟的井仔腳興安宮特地在「豬母娘娘」（鎮海將軍）聖誕日辦「戀戀鹽田牽紅線‧圓緣情訂井仔腳」活動，並希望帶動濱海觀光。

報名的未婚男性有卅八人，比未婚女性十九人多出一倍，配對活動安排除了參拜興安宮紀府千歲，也拜豬母娘娘求好姻緣，並在鹽田用紅線布置一條浪漫的圓緣步道；台南市異業交流協會另安排配對男女玩起有趣的夾紅豆、洗愛玉遊戲，搭乘「愛情列車」遊覽井仔腳，增加互動、提升彼此好感。

最好玩的就是在海堤上舉辦仿古的拋繡球，男主角等待女主角們拋繡球，氣氛熱鬧。雲管處處長徐振能還扮起月老，為接到繡球配對的男女祝福，也祝福未婚男女將來都有好消息傳出，未配對、尚未找到對象的參加者還要再努力。

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