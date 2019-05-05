〈南部〉國際星戰日闖關 黃偉哲扮天行者

2019-05-05

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴／台南報導〕台南昨歡慶「國際星戰日」，舉辦闖關遊戲，市長黃偉哲扮「天行者」與影迷們同樂，他幽默地說，最喜歡「星際大戰」電影中的智能小機器人角色，很可愛；記者詢問，若以星際大戰比喻這次總統大選，黃偉哲秒答「民進黨較像絕地武士」，最終能以原力戰勝黑暗。

台南昨歡慶「國際星戰日」，舉辦闖關遊戲，市長黃偉哲扮演「天行者」，在影迷cosplayer（角色扮演者）大陣仗下進場，他還化身闖關遊戲總關主，在每個關卡親自示範遊戲玩法，與大小朋友同樂，玩得滿頭大汗，不禁自嘲是玩整人遊戲；現場許多民眾與他合照，宛如成了巨星偶像。

第十九屆「Tainan May Jam台南五月音樂季」昨在新化虎頭埤登場，為期兩天，卅組來自各國的團體接力獻藝，外籍遊客湧入，活動走自然風，在草坪上欣賞精采表演，晚間人潮更多，越夜越熱鬧！

台南五月音樂季昨午由新化國小醒獅團表演熱鬧揭幕，為期兩天，來自德、美、英、日、香港、印尼、奧地利、加拿大、菲律賓等，以及台南在地獨立樂團共襄盛舉，陣容堅強。

市府觀光旅遊局指出，Tainan May Jam屬於草地音樂會的形式，親子們自備野餐墊，可以悠閒、自在地欣賞表演，由於今年有逾七十組樂團報名，精挑細選後，可呈現更多樣貌的曲風；今年更首度與南科自造基地團隊合作，晚間進行五十架無人機燈光秀，搭配音樂與LED的變化，點亮虎頭埤的夜空。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/