〈南部〉《觀察筆記》有人矇了

2019-05-02

布拉格愛樂赴中被封殺、波羅的海三國挺台灣參與世界衛生組織，同時間，宋楚瑜支持一國兩制。

簡單的文字片段，外人讓自己熱血不已，布拉格市長賀吉普對我們相當友好，反對一中條款，因為這樣，中國取消愛樂的十四場巡演。

上月中歐洲議會表態支持台灣，之後，連一向陌生的波羅的海三國也發聲，我們在對抗中國的併吞中，因堅持民主，不願妥協共產極權，獲得很多非邦交國相挺。

想起以前國民黨喜歡說的「德不孤，必有鄰」，現在正是這樣的感覺，但是，遠去了，蔣氏父子拒中國和談，拒懷柔的渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇的情感攻勢。德不孤必有鄰的勵志話，幾十年後相繼成為事實。

然而，卻有贊成習近平一國兩制協商的。和外國友人義助相較，真的如人飲水冷暖自知。

香港如何？有兩制嗎？眼睛不瞎的，都看出只有中國制，怎麼就偏信馬照跑舞照跳的信口雌黃呢？

八十多年前國共和談丟掉江山，徒子徒孫敢不引以為戒！（資深記者黃明裕）

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