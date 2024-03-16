新北土城超載砂石車撞電動車！外籍男爆頭、臟器外露身亡

台65線土城匣道口今天上午傳出死亡車禍，一名外籍騎士騎乘機車途經該處，與一輛砂石車發生車禍，男子遭大車輾過，腦漿四溢、臟器外露，當場死亡，肇事原因仍待調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

2024/03/16 11:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕台65線土城匣道口今天發生死亡車禍，一輛嚴重超載的「大牛」砂石車轉入台65線土城匣道時，撞上騎電動車直行的范姓外勞，范男連人帶車遭輾，爆頭腦漿外溢、臟器外露；警方初判為內輪差釀禍，且肇事後砂石車仍拖行50公尺，將朝過失致死、超載等方向偵辦，並強制壓磅開罰。

警方調查，這起車禍發生在今天上午9時許，土城區城林路與亞洲路口，46歲駱姓男子駕駛砂石車沿城林路右轉進入台65閘道，與40歲范姓騎士直行的電動車發生車禍，范姓騎士當場死亡，已通知分局鑑識小組及清潔隊到場協助，全案將駱男依過失致死罪移請偵辦。

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目擊民眾說，當時看到電動車與同向的砂石車靠近，但砂石車轉彎後，電動車跟騎士就「不見了」，砂石車仍往前開入匣道，直到對向駕駛發現砂石車頭拖行機車才停下。

新北市消防局第五大隊獲報，出動救護車輛及消防人員馳援搶救，到達現場時，發現年約40歲外籍范男明顯死亡，現場交由警方處理，肇事原因待後續釐清。

據了解，大牛為不肖業者將標準車斗（承載35噸）改裝成俗稱「大牛」的改裝斗、超載量可達標準斗三倍以上，達到上百噸，嚴重影響操控及交通安全；土城分局長謝龍富案發後要求調查、嚴罰業者，啟動轄區砂石車稽查專案因應、約制。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，駕駛開車應專注，不應疲勞駕駛，不搶快或強行通過路口。

台65線土城匣道口今天上午傳出死亡車禍。（記者吳仁捷翻攝）

台65線土城匣道口今天上午傳出死亡車禍，外籍騎士遭嚴重超載、改裝的大牛砂石車輾過。（記者吳仁捷翻攝）

台65線土城匣道口今天上午傳出死亡車禍，外籍騎士遭嚴重超載、改裝的大牛砂石車輾過。（記者吳仁捷翻攝）

台65線土城匣道口今天上午傳出死亡車禍，外籍騎士遭嚴重超載、改裝的大牛砂石車輾過。（記者吳仁捷翻攝）

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