〈南部〉紅茶西施阿粉姨 百年東菜市活招牌

2019-04-30

〔記者王涵平／新營報導〕代代相傳的小吃美食是古都台南大菜市的特色，八旬阿粉姨迄今仍每天將頭髮吹得很漂亮，親切招呼客人，已成東菜市活招牌，有「紅茶西施」美名，紀念瓶logo也以阿粉姨頭像設計，相當有特色。

攤商終身奉獻獎與傳承獎 頒獎

南市經發局市場處表示，台南的菜市場與民生、商業、文化息息相關，今年頒發「終身奉獻獎」與「傳承獎」，感謝攤商多年來的奉獻與支持，也紀念台南傳統市場悠久的歷史。

「終身奉獻獎」頒發給廿位攤商，皆是在市場經營超過一甲子的老攤商，陪伴在地人走過許多時光；「傳承獎」頒發給傳承四代的攤商，共有十三攤。

經發局昨介紹四星優良市集佳里中山市場的「蘇記麻糬」以及東菜市市場「阿粉姨牛乳紅茶」。

「阿粉姨牛乳紅茶」在百年歷史的東菜市市場，營業至今已近七十年，使用老牌的紅牛奶粉加上高品質的埔里阿薩姆紅茶茶葉，以過濾的優質水熬煮，砂糖則是採用台糖特級砂糖，不另外加果糖，是道地的古早味，濃醇順口，許多在地人都是喝這一味牛乳紅茶長大，口味至今沒有變過。

蘇記麻糬曾獲經濟部名攤評鑑三星，代代相傳的好手藝目前已傳承至第四代，蘇記麻糬的麻糬以純糯米為主要原料，搭配自製的黑芝麻與花生粉餡料，絕不添加防腐劑，當天沒吃完需要冷凍，解凍後還是軟Ｑ的麻糬相當受到歡迎。

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