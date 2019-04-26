〈中部〉飛天水管將下地 東埔溫泉大整頓

2019-04-26

前瞻補助三億 縣府自籌六千萬

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉東埔溫泉是有近五十年歷史的老牌溫泉區，吸引不少人慕名泡湯旅遊，惟溫泉區長期因管線雜亂，形成「飛天水管」亂象，影響景觀，加上近年南投縣府積極開發埔里福興溫泉區，令東埔業者備感壓力，為此縣府爭取到三億元前瞻經費，並自籌六千萬元，將以地下化方式，改善東埔水、電纜線，連同道路、步道一併改善，營造山林溫泉特色，提升東埔競爭力。

東埔溫泉業者說，當地的飛天水管亂象積習已久，業者們都盼望能改善景觀，惟涉及管線與水源權屬，卻使管線整合難以推展，尤其福興溫泉受惠國道六號的交通之便，以及全新溫泉區的吸引力，東埔若再裹足不前，恐失去競爭優勢。

道路步道改善 規劃徒步區、泡腳池

縣府觀光處長李孟珍表示，東埔溫泉擁有山林美景，布農原住民文化，透過管線整頓，可優化全區環境，加上道路、步道的改善，可將溫泉區規劃成徒步區，營造愜意泡湯氛圍，未來也將規劃泡腳池，甚至業者就能在店前設置泡腳體驗區，拉近與遊客的距離。

設儲水槽供應冷水 溫泉管集中管理

縣府工務處長陳錫梧則說，日前已與業者達成共識，溫泉區所有露天管線都會地下化，目前飛天管線有九成以上都是冷水管，未來將會設置儲水槽，讓家戶、業者都能維持日常用水，至於露天的溫泉管線，則會設置管溝集中管理，此外，電力、電信、第四台等電纜也都會下地，可望讓東埔的天空更單純美觀。

縣長林明溱則說，南投有二處重要溫泉區，仁愛鄉廬山溫泉因環境安全考量，縣府正進行埔里福興溫泉開發，安置廬山溫泉者，福興溫泉完成後，埔里的溫泉產業將快速起飛，為強化東埔溫泉競爭力，爭取三億元前瞻經費，加上自籌的六千萬元做管線與景觀改善，盼能讓東埔蛻變成環境優美又具特色的溫泉區。

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