〈中部〉嘉市房屋稅五大利多 預估三千戶受惠

2019-04-26

市稅減收約四百萬元

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府不動產評價委員會前天開會，做成「新屋標準單價打八折」等五項減稅決議，今年七月一日起適用調降後的房屋稅，預估三千戶受惠，市稅減收約四百萬元；市長黃敏惠昨天強調，考量市府財政狀況後，決定減輕市民稅賦負擔，預期能增加投資意願，讓民眾安居樂業。

七月一日啟動 實施三年

市府財政稅務局副局長洪彩燕說，不動產評價是三年評定一次，嘉市上一次調整是在二○一六年，這次開會的五項決議，七月一日啟動後，實施三年。

新屋標準單價打八折

嘉市房屋標準單價全面打八折，追溯至一○五年七月一日後新增改建房屋適用，例如湖子內區段徵收地區新建案面積八十坪住家用四層樓透天厝，原稅額一萬六千餘元，打八折後僅剩一萬三千餘元，稅額減輕近三千三百元。

折舊率提高 殘值率降低

另，二○一六年七月一日後的新屋均可適用新的折舊率表，各種構造房屋調高折舊率幅度介於○．一四至○．二七％，例如鋼骨造、鋼筋混凝土造房屋，由原折舊率每年一％提高至一．一七％，殘值率由四十％降至二十九．八％，市民在房屋稅的負擔將逐年減輕。

市府為鼓勵孝親，將檢據認定電梯價格由載客六人提高為八人；鼓勵投資嘉市，取消國際觀光旅館、百貨公司、大型商場、影劇院及遊藝場、十層樓以上房屋等，裝設中央系統型冷氣機、電扶梯等設備標準單價加價規定；全市路段率全面不調漲。

新措施一出，各方反應不一。嘉市不動產仲介公會前任副理事長趙道平說，房屋稅減免是個好政策 ，對自用住宅及興辦公益機構受益良多，更能促進民間與重大公共建設 ，吸引民間投資；住商不動產嘉義新民店長陳亮全認為，新屋標準單價打八折計算房屋稅對於有錢買房者來說是利多，但對房地產市場實質成長幫助有限，如可調降舊屋房屋稅或補助無錢換屋族、租屋族，會來得更加實際。

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