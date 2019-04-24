〈南部〉南美館6月21日起收費 高中職以下免費

2019-04-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員陳怡珍昨日質詢南美館營運及監督問題，館長潘襎首度上議會答詢表示，內部控制已有草案，待董事會通過即可呈報文化局。至於票價問題，潘襎在會後表示，南市高中職以下學生免費參觀，若以「國立台灣史前文化博物館南科分館」現行票價一五○元，南美館票價將低於此數字，台南市本地民眾則享更優惠票價，南美館是行政法人，票價也不可能太低，預計六月廿一日開始收費，在此之前，南美館維持免費參觀。

擬比史前館一五○元票價還低

陳怡珍指出，南美館是台灣第一個行政法人美術館，超過九成五以上的預算都是由市政府編列，可是美術館開館至今已經過半年，內部控制、稽核作業控制規章等，居然尚未完備。

潘襎表示，台南美術館開館以來已有七十萬人次，內部已訂規章草案，待董事會通過即可呈報文化局，而經兩次聘任稽核人員都沒有找到適當人選，加上薪資有落差，稽核人員尚未到位，但營運以來接受市府專案稽核，一切透明。

文化局表示，市府對南美館二○一八年度的績效評鑑即將在下週啟動，首先將辦理先期的內部審核，二週後並將舉辦正式評鑑會議，將善盡輔導及監督南美館營運與制度健全之責。

市長黃偉哲表示，市府每年約編一千八百萬元的購置館藏費用，美術館館藏至少價值五、六億元，需要有很強的內控機制，包括安全機制要建立，所以會請文化局再加強。

議員提醒南美館注意自籌能力

另外因陳怡珍提出目前市府每年為美術館編列一億七千多萬元經費，其中自籌款約需五千萬，她提醒館方要注意自籌壓力，館方則強調除了除了預計六月二十一日會開始收費外，也預計和旅行業者異業結盟，並著力於美術館獨創商品；亦將開創推廣課程；最重要的是，積極籌備辦理國際大展，吸引國際遊客。

門票分市民及外縣市不同收費

對此，潘襎表示，開館至今尚未收取門票費用，未來規劃將門票分為台南市及外縣市分級收費；預計和旅行業者異業結盟，開發客群，並著力於美術館獨創商品，亦將開創推廣課程。最重要的是，積極籌備辦理國際大展，盼能吸引來自全國各地的遊客參觀。

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