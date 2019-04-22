〈台北都會〉老公寓電梯補助案申請少 北市府挨批宣傳不力

2019-04-22

〔記者郭安家／台北報導〕高齡化社會來臨，北市不少長者仍住在沒有電梯的四、五層樓老舊公寓，台北市政府推出老舊公寓申請增設電梯補助，包括設計及施工費最高補助兩百萬元，經政策調整，今年加碼最高補助為兩百二十萬元，若電梯規格為北市通用設計，可提高上限至三百萬元；但台北市議員黃郁芬發現，不少民眾寧可自費設置電梯，也不願向市府申請，以去年為例，申請老舊公寓增設電梯案有十四件，卻僅有八件申請政府補助，顯示北市府宣傳不力或制度出問題。

都更處︰可能條件不符或還未核准

對此，都更處回應，民眾要辦老舊公寓電梯補助得向建管處申請；至於民間獲補助申請案不多，可能是因申請建物要有一定以上屋齡，此外，今年不少案件仍在申請程序中，還未核准；北市府已公告「整維得來速套餐ＡＢＣ」補助計畫，對於六層樓以下公寓，補助金額從原本的兩百萬元，今年加碼廿萬元。

今年加碼最高補助二百二十萬元

不過，黃郁芬指出，建管處統計，二○一四年有五件老舊公寓申請增設電梯變更使用執照或雜照，二○一五年八件申請、二○一六年達十九件、二○一七年十四件、二○一八年十四件；而都更處統計，二○一五年僅一件老舊公寓申請市府補助增設電梯，二○一六年三件、二○一七年兩件、二○一八年八件，可見民間自建案例比申請政府補助案例多。

議員︰士林、北投很多老公寓居民不知

黃郁芬指出，即使申請補助案去年有增加趨勢，但八件申請案僅一件完成核准補助程序，其餘七件還在審查，北市府簡政便民的服務態度也不夠積極，無怪民間興趣缺缺；她說，高齡化社會來臨，政府要盡可能協助民眾，但在士林、北投區就一堆老舊公寓住宅居民沒聽過市府政策，政策推廣不力，官員不應該再推諉卸責找藉口。

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