〈南部〉台東淨灘環保升級 米袋回收裝垃圾

2019-04-21

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣環保局昨舉辦今年首場的大規模淨灘活動，一改往常以新購塑膠袋或塑膠小提桶裝淨灘垃圾，這次提前募集使用過的米袋，不到一週募集一千個，近七百名民眾一小時內清出六百公斤垃圾，其中塑膠類高達八成。

米袋再利用 減少使用塑膠袋

台東縣環保局表示，響應四月二十二日世界地球日，全球各地以不同方式宣傳和實踐環境保護，台東以淨灘呼應這場全球活動，去年台東縣政府及民間就舉辦多達八十場次淨灘活動，共四千多人次參與，撿回近十噸垃圾，這次盼透過淨灘的實際行動，感受海邊垃圾量，喚起民眾重視大量垃圾流入海洋，對海中的生物是致命危機。

環保局長謝清泉表示，以往淨灘都是使用新購的塑膠袋裝垃圾，環保局同仁發現家中使用的米袋往往用過一次即丟，不如變身垃圾收集袋，讓米袋有再利用的機會，又能減少新購塑膠袋的使用量，獲得縣民極大回響，不少餐飲業者、家庭捐出家中米袋，讓淨灘順利舉辦。

700名民眾清出600公斤垃圾

今年首場大規模淨灘活動在台東市海濱公園登場，吸引不少團體報名，鄰近台東海邊的東海國中學生，在老師號召下，來了二十多人，「因為多數同學的家都離海邊不遠，讓海灘乾淨，大家有責任。」也有不少家庭主動前來，周姓夫婦一早就帶著還在就讀幼兒園的兩名小孩響應淨灘，周姓民眾說，從網路得知這個活動，覺得很有意義，加上淨灘地點是家人常來的地方，平時就覺得美麗海景應搭配美麗海灘，便帶著小孩來參加，順便做環境教育。

台東縣環保局指出，這次淨灘共清出六百公斤垃圾，塑膠類高達八成，環保局人員會全數分類後，才進入垃圾場，而台東市垃圾掩埋場的垃圾危機也很嚴峻，再次呼籲，減少使用一次性產品。

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