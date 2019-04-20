〈北部〉《花蓮》慈濟醫助「變臉」 馬籍女子除2公斤肉瘤

2019-04-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕廿八歲馬來西亞籍女子琳琳（化名），二○一四年罹患惡性「皮膚纖維肉瘤」，原本俏麗臉龐，逐漸長出多顆比壘球還大的肉瘤，左眼還因被腫瘤覆蓋險些失明，去年跨海來台求醫，歷經花蓮慈濟醫院七次重建手術後，切下二公斤肉瘤「成功變臉」。

深受惡性腫瘤「皮膚纖維肉瘤」之苦的琳琳，五年前發病後，曾在馬國當地醫院進行四次腫瘤切除及放射治療，隔年再度復發，去年底來台後，經歷慈濟逾三個月、七次手術治療，才把長滿肉瘤又下垂的左臉恢復平整自然樣貌。

琳琳回想在第二次發病時，臉上腫瘤如吹氣球般長大，大小不一的肉瘤分布左臉、左前額，最大顆腫瘤甚至垂到下巴外，因不時滲血且有異味，導致身體愈趨虛弱，也因自卑終日不敢出門，更無法面對六歲女兒，深怕被當成怪物。

花蓮慈院整形暨重建外科主任李俊達說，為移除腫瘤，將琳琳的額頭、左臉、鼻頭上方等部位皮瓣都切除，再使用左手臂皮瓣、左大腿、左側鼠蹊部、右大腿皮瓣、口腔黏膜，分別重建額頭、左臉頰、左眼結膜、右眼皮等部位；第一次腫瘤移除及皮瓣重建手術耗約十三小時，五個團隊輪流接力，移除近二公斤腫瘤，隨即進行左眼下眼瞼重建、左眼皮開眼及縫合等手術。

李俊達強調，惡性皮膚纖維肉瘤不只罕見，發病原因也不明，民眾皮膚上若出現褐紅色不明硬塊，且生長速度快，還有傷口、流血等症狀，應盡速至皮膚科或整形暨重建外科就醫檢查，避免病灶加劇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/