〈台北都會〉遊說重大法案 柯文哲先找時力、藍營

2019-04-18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲依慣例赴台北市議會與藍、綠以及各黨團遊說台北市政府重大優先政策、尋求支持，昨天柯首先赴議會時代力量黨團說明，市府幕僚也正安排與國民黨團會面，但民進黨團爆料，迄今未接獲市府「誠意邀約」，柯先拉攏小黨意味濃。特別是柯昨與時力議員會面，談到市府正要活化閒置文化場館，還當場抱怨中央政府擺爛、作業太慢，稱「我們效率高。」

柯抱怨活化文化場館 中央擺爛

對此，副市長蔡炳坤表示，市長所指的問題是，北市境內古蹟、歷史建物七成維護佳，「我們能掌握做得非常好」，且定期檢查；有部分則正由主管機關提出營運計畫，但還有十七處由國有財產署或私人等各單位管轄，未予整修，須請對方提出整修活化計畫。

時力促取消學校朝會 柯不同意

時力黨團總召林穎孟指出，時力議員席間請柯文哲處理歷史建物羅友倫將軍故居、市定古蹟天母白屋後續活化利用，柯脫口抱怨中央，文化局長蔡宗雄當場解釋，國防部已規劃羅友倫故居，柯就沒再抱怨，但柯仍舉例歷史建物陽明書屋在台北市，卻由新北市府管轄，並非北市府資產，卻放在那裡不處理。

時力議員也向柯文哲提出，公園集會遊行不收費、街道遊戲、機車路權、試辦藝術實驗學校、取消中小學朝會等政策建言；柯會後坦言，絕大多數有共識，除了取消朝會。林穎孟指出，柯承認自己「跟年輕世代有代溝」，並認為開朝會是紀律表現，但時力議員呼籲柯多聽年輕家長的想法，且試辦取消朝會的學校，有超過七成滿意度。

國民黨團要求柯 恢復重陽敬老金

另一方面，北市府幕僚也向國民黨團表達，讓柯文哲赴黨團遊說重大政策。不過，國民黨團書記長應曉薇表示，黨團決議要求柯恢復重陽敬老禮金，不要閃爍回應問題，如不恢復，黨團拒絕重大議題協商；意即給柯軟釘子。

民進黨團 未接獲市府遊說政策請求

民進黨團卻未接獲市府幕僚遊說政策的請求，黨團副總召洪健益說，還未收到任何誠意邀約，可能時間還沒喬攏。民進黨團會議昨定調，維持監督柯市府的立場，並要求柯文哲針對大巨蛋、公共住宅、市場改建、台北藝術中心、北部流行音樂中心、雙子星、社子島開發、商圈振興議題、捷運東環段及民生汐止線等，擇日做市長專案報告。

對此，北市府副發言人柯昱安表示，柯文哲每個會期都會定期與議會各黨團進行說明，此為慣例，未來也會陸續安排拜會各黨團。

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