〈台北都會〉柯文哲動作頻頻 5月赴高雄、花東試水溫

2019-04-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨宣布投入國民黨黨內初選，為二○二○總統大選投下震撼彈。台北市長柯文哲日前受訪僅說「干我甚麼關係」，私下卻動作頻頻，不但四月廿五日要去雲林演講，五月要到高雄會粉絲，五月底還將到花東與當地產業座談，外界解讀直搗藍營票倉試水溫，市府幕僚昨證實，強調細節尚在安排中。

柯文哲才剛以參加大甲媽祖遶境「還願」名義，進行中台灣產業之旅，緊接著四月廿五日又將到雲林科技大學，出席「做好的事情，把事情做好」講座，五月十九日要到高雄出席柯Ｐ南部粉絲見面會。

昨傳出柯市府已著手安排五月底到花蓮、台東進行產業論壇，由於從雲林到花東都是藍營執政縣市，柯此舉被解讀是到藍營票倉測試人氣。市府幕僚稱，細節還在安排中，但就是拜會地方產業人士，希望對台灣產業現況更了解。

面對郭董來勢洶洶，近柯人士表示，就像前行政院長賴清德投入民進黨初選，同樣是意料之外，目前柯的態度就是「先等大家鬧完」，自己先「隔山觀虎鬥」，要不要選再說。

此外，蔡英文前天召開的例行國安首長會議中裁示，針對鼓吹一國兩制、武統的人士來台，入出境機關必要時，可以拒絕其入境；但有國民黨立委認為，此舉違反「百分百言論自由」的價值。

柯昨直言「很難認定」，但「台灣的抵抗力好，應該不怕一兩隻細菌吧。」他並質疑要如何執行，「還沒有來怎麼曉得他要講什麼？」

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