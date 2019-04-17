〈台北都會〉《新北》三重棒球場旁民宅 天天被球K

2019-04-17

〔記者陳心瑜／新北報導〕去年底啟用的三重棒球場緊鄰民宅，新北市成棒隊上週進駐練球，周邊住戶四天就撿了十幾顆棒球，車輛擋風玻璃甚至被棒球砸破，居民整天提心吊膽。新北市議員李余典昨邀相關單位會勘，質疑球場還沒驗收就強行使用，罔顧安全。新北市政府體育處長洪玉玲允諾，今年底加高擋球圍網，現階段以青少棒練習為主，成棒練習須架上打擊屋，並調整訓練方式。

但李余典認為應先將圍網架高，也要完成驗收，再開放使用。

成棒練球 居民提心吊膽

三重棒球場去年底在未驗收的情況下，取得使用執照後啟用，並舉辦U18（亞洲青棒錦標賽）。新北市成棒隊四月九日至十二日進場練習四天，周邊居民天天撿球。

車輛擋風玻璃也被砸破

當地三陽里長江燕輝表示，青棒比賽時沒問題，但成棒練球期間，球每天都打到民宅牆壁，四月十一日中午還砸破車輛擋風玻璃，「萬一打到人怎麼辦？」新北成棒隊目前在南部比賽，最快五月又會回到三重棒球場練球，周邊民眾都很擔心。

體育處將加高擋球圍網

洪玉玲表示，在圍網改善期間，會優先提供青少棒隊練習，讓成棒隊改至高灘地練習，青少棒隊沒有需求，才會讓成棒隊於架設擋球圍網的狀況下在此練球。

議員：完成驗收再開放

三重棒球場位於新北大道（中山橋）、疏洪東路旁，是繼新莊棒球場之後，新北市第二座可舉辦國際級賽事的棒球場。但去年十二月啟用的時候，就遭民代質疑，球場工程還在進行，第一期工程也未驗收就趕著舉辦U18，難道是為了前新北市長朱立倫卸任前多記上一筆政績？

洪玉玲澄清，去年十二月初已取得使用執照，合法使用，今年四月底將完成第一期工程驗收，一切符合程序。強調先取得使照並使用，才能改善缺失，最後驗收。

洪玉玲強調，球場設計符合體育署規範，目前擋球圍網十八米的高度符合成棒標準，球場今年將進行第二期工程，包括將圍網加高至二十五米，加強防護，經費獲核定後立即進行規劃設計、發包，年底完工。同時藉由實際使用找出缺失，月底驗收時要求廠商改善。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/