〈南部〉後壁湖清港污泥堆保護區 恐影響生態

2019-04-13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府年初在後壁湖漁港進行淤沙清除工程，清出的污泥堆放在附近空地多時，因接近珊瑚產卵季節，珊瑚礁權威戴昌鳳發文擔憂「雨水沖刷後就直接流入國家公園的保護區」，屏縣府強調，會在雨季前清理完成，不會影響海域生態。

屏縣府︰雨季前清理完成

「後壁湖漁港挖出來的污泥，就這樣堆在保護區旁邊，像小山一樣高，這些含有高污染物的污泥，被雨水沖刷後就直接流入國家公園的保護區，災難恐怕會很嚴重，雨季快到了，拜託有關單位趕快處理吧！」戴昌鳳強調，污泥的影響是多方面的，除了沉積物會覆蓋珊瑚，造成珊瑚白化死亡，更會影響珊瑚礁生物生長和生存。

資深潛水教練蔡永春表示，污泥暫存位置後壁湖海域不到一百公尺，如果大雨一來，恐怕瞬間入海，影響珊瑚產卵。墾管處表示，已經提醒縣府在雨季前儘快處理，以免影響生態。

縣府農業處副處長鄭永裕指出，清港後的污泥，預計曬乾後運除，已經上網標售，很快就會處理完畢，如果遇到突來的雨勢，也會採取必要的防護措施，不會讓污泥入海污染珊瑚礁生態。

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