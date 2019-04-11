〈北部〉《桃園》穩定復興供水 3加壓站陸續完工

2019-04-11

〔記者李容萍／復興報導〕復興區有許多高山峻嶺，高程在三八○至二○○○餘公尺間，僅三民里一至十鄰及澤仁里為自來水供水區域（共五一三戶），其餘地區因地勢較高且位置偏遠，自來水無法供給，市府經濟發展局為提升自來水普及率，協調台灣自來水公司設置內柵、新峰、圓山三處加壓站，總經費一億一四八四萬元；新峰加壓站二月已完工供水，內柵加壓站預計四月底完工，圓山加壓站預計六月開工、明年六月完工。

新峰蓋好內柵收尾 圓山6月開工

內柵、新峰、圓山三處加壓站陸續完工供水，可將龍潭給水廠自來水先送至內柵加壓站（高程一四二公尺）加壓供水，再由頭寮加壓站（高程二一四公尺）、百吉加壓站（高程二七七公尺）、新峰加壓站（高程三○六公尺）及圓山加壓站（高程三七二公尺）一路供水至復興供水區（最高點四六五公尺）。經濟發展局長郭裕信表示，復興區屬高海拔地區，迄三月底，共有三八三二戶、一萬二一○三人，近年因降雨量減少，冬季枯水期詩朗溪嚴重乾旱，復興淨水場供水量降低，導致供水不穩定，今年農曆春節期間發生區民無水可用的窘境，為在圓山加壓站興建完成前，解決枯水期的用水無虞，台水公司二月廿一日於復興區復興路二段的台七線十三．二公里處新建臨時圓山管中加壓站，於三月十四日竣工，現由新峰加壓站配合臨時管中加壓站供應用水。

改善山區用水 年編2千萬預算

郭裕信說，桃園市目前自來水普及率約九十五．五二％，復興區為石門水庫上游水源保護區，卻多沒自來水，自來水普及率僅廿．○三％，區內主要透過山泉水建置四十八個簡易自來水系統，桃園升格後，每年都編列二○○○萬元預算改善用水，包括管理制度、管線更新、維修等提高山泉水品質。

此外，為改善無自來水地區的用水環境，市府也爭取水利署補助，去年補助「澤仁里一鄰自來水延管工程」，工程總經費一三一九萬元，已於去年十月通水；今年再補助「復興區三民里十二至十九鄰供水延管工程（基國派）」工程總經費五一五七萬元，預計七月開工，受益戶數二二○戶。

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