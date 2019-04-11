〈北部〉《桃園》4區4.6萬戶 15日停水11小時

2019-04-11

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣自來水公司進行「龍潭廠高壓電氣設備檢驗工程」，公告龍潭、大溪、平鎮及八德等四區將從十五日上午八點至晚上七點，停水十一小時進行施工，停水戶數達四萬六千戶，請民眾預先儲水備用。

停水區域如下：龍潭區、大溪區（全區）。

平鎮區：金陵路五至七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一段、太平東（西）路、快速路一段、快速路二段一二五巷、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路（二三九、五七三、六五九、六七九巷）、新安里、東勢里、龍南路（六五四、六六六巷）、建安里、福林里、平等路（平東路至東光路）。

八德區：瑞德里全部、中山一路、中山路二九二巷至三三○巷。

市府經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，應避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，並請節約用水；停水期間應關閉抽水馬達電源，以免空轉過久造成損壞。

恢復供水後如仍無水時，可電洽水公司免付費服務專線：一九一○，或向當地里長洽詢。

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