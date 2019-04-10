〈南部〉林園汕尾廢魚塭 倒立水母連兩年現蹤

2019-04-10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區汕尾地區一處廢棄魚塭出現大量倒立水母，因為水位低且密集，像在水中長出花朵，構成美麗圖像，成為當地人口中的水母秘境。

水位低且密集 近看如美麗水中花

該處廢棄魚塭緊鄰汕尾漁港，有大小兩座養殖池，總面積不到二百平方公尺，一年前就曾出現倒立水母，今年兩座養殖池又出現三百餘隻，其中較小養殖池因為水位低、剩下約十公分，連翻身都困難，卻也因此可以更近距離觀察。

附近施工 地方將保護水母秘境

林園愛鄉協會理事長陳俊強表示，林園區西溪里某處魚塭約十年前就出現大量倒立水母，後來因乾涸全數消失，沒想到汕尾漁港的廢棄魚塭一年前也出現同樣情景，今年再度發生。

由於附近正進行道路拓寬及排水溝渠工程，地方人士擔心水母最密集的小養殖池遭波及，水母秘境會消失，對此陳俊強表示，將釐清工程是否延伸到小魚塭，必要時會將水母撈到大魚塭，讓牠們能繼續生存。

陳俊強說，這些魚塭都是抽取海水養殖，因此也將海中倒立水母的卵抽到魚塭中，卵孵化成水螅體，只要魚塭沒有乾涸，就有機會長大成水母，該處魚塭因為有大量羽毛藻，水質清澈，有利於倒立水母生長。

當地生態攝影師宋永泰指出，去年看到的水母只有直徑七、八公分，但今年幾乎都已長成十餘公分，且顏色有白色、咖啡色，許多的觸手都有藍色，看起來色彩繽紛。

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