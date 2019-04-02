〈中部〉改善國道三號古坑交流道亂象 爭設側車道

2019-04-02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國道三號古坑交流道亂象，雲林縣府委託顧問公司辦理改善方案可行性評估完成，日前召開地方說明會後達成共識，全力爭取雙向平面側車道，工程費七億多元，縣府表示，將循生活圈計畫向公路總局爭取補助。

古坑交流道採分離式設計，南向匝道在縣道一五八甲線為南下入口及北上出口，北向匝道在縣道一四九甲線為北上入口及南下出口，加上南下出口與台七十八線快速道路相同車道，通車後常有駕駛下錯出口，地方及遊客怨聲載道。

下錯匝道 外地人常迷路

古坑鄉代會主席鄭和義指出，南、北向匝道直線距離約三公里，但因側車道沒有打通，駕駛下錯匝道要繞一大圈，在地人知道如何繞路，外地人則常迷路，尤其遇有假期時，下錯匝道迷路情況特別嚴重。

將向公路總局爭取補助

古坑鄉長沈勝騰表示，古坑交流道開通後地方就積極爭取改善，對地方發展及觀光產業才有加分。

雲林縣府工務處指出，經過顧問公司針對古坑交流道改善及平面側車道可行性評估，側車道在國道三號道路主線兩側，採單向雙車道，南、北向全長約三公里，其中第一方案線型較美，南下車道有二座橋，總長約一公里、北上有一座橋，長約三百公尺，總經費要九億元；方案二北上車道一座橋，長約三百公尺、南下線二座橋長八百多公尺，總經費約七億元。

工務處上月底在古坑鄉公所召開第二次地方說明會，地方取得共識決議採方案二，縣府將整理地方意見，在循生活圈道路系統計畫向公路總局爭取經費補助。

鄭和義強調，側車道設置不僅可改善古坑交流道交通亂象，也有助於帶動東和、荷苞、新庄及棋盤村與古坑市區發展，但要徹底解決古坑交通問題，建議要從南向匝道延伸一條東外環銜接到大湖口，地方將持續爭取。

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