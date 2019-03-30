〈南部〉搶救葉稻熱病 台南農改場：噴藥減少氮肥

2019-03-30

〔記者楊金城／後壁報導〕嘉南地區一期稻作傳出「葉稻熱病」比例約兩成，農委會主委陳吉仲昨天到後壁地區視察；水稻專家、台南區農改場嘉義分場長羅正宗說，葉稻熱病還救得回來，農民可噴灑藥劑防治、減少氮肥，讓水稻長出新葉，降低減產的可能。此外，稻熱病罹病嚴重田區可變更申報轉作、休耕補助。

陳吉仲由南市府秘書長方進呈、農業局長李朝塘陪同視察後壁田區，稻熱病主因為部分田區施氮肥過多，加上氣候溫暖，造成局部葉稻熱病發生，稻葉乾枯。

農委會和農業局討論後，決議辦理稻熱病防治講習會、輔導施肥噴藥防治措施、稻熱病罹病嚴重田區的農民在四月十五日前可至當地公所辦理變更（補）申報轉作或休耕補助、宣導農民辦理稻米保險，期能保障稻農收益。

李朝塘說，稻米保險保費由中央及地方政府負擔六分之五，農民僅需負擔六分之一，因稻米保險申辦僅至三月底，各區農會在三十、三十一日兩天假日仍持續受理承辦稻米保險。立委葉宜津則將向農委會爭取延長稻米保險承保期限。

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