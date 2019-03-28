〈北部〉宜蘭縣民遊綠博 搭火車、客運免費取消

2019-03-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會將於三十日開幕，至五月十二日結束。縣府今年取消宜蘭縣民搭大眾運輸遊綠博免費的優惠，引起不少質疑；對此，縣府解釋，縣民搭大眾運輸遊綠博的人數不多，今年首推「鄉鎮週」回饋縣民，每週都有特定鄉鎮民眾可憑身分證免費遊綠博。

綠博今年邁入二十年，仍維持在冬山河生態綠舟舉辦，為期四十四天的活動以「綠遊」為主題，規劃生態綠舟、農業實驗學校兩大園區，合計十個館區，推廣生產、生活、生態三生共構理念。

外縣市遊客入園仍免費

票價優惠部分，宜蘭縣政府規劃「雙博」（綠博、蘭陽博物館）、「雙園」（綠博、傳藝中心園區）兩款套票，二十九日前到四大超商預購享有折扣；對外縣市遊客優惠也與去年相同，搭大眾運輸（火車或客運）遊綠博免費，但縣民這項優惠今年卻取消了。

民眾擔心周邊停車空間擁擠

李姓縣民指出，取消縣民搭乘大眾運輸遊綠博的優惠，失去綠博活動價值，也會造成週邊停車空間的擁擠，綠博強調低碳永續，縣府的作法卻反其道而行，讓人不解，且新推出的優惠分這麼多週？實在不用把縣民分類，只要固定在某個時間，讓縣民可免費入園，這樣比較簡單。

縣府：改推鄉鎮週 回饋縣民

縣府農業處長康立和指出，去年以低碳為主軸，推出搭大眾運輸免費遊綠博的優惠，但縣民因距離綠博場地近，使用大眾運輸到綠博的人不多，多數還是以開車為主，才會決定取消縣民優惠，改推「鄉鎮週」措施，更實際回饋縣民。

至於外界質疑，「鄉鎮週」是限制各鄉鎮市民眾，只能在特定時間遊綠博；康立和強調，每個鄉鎮優惠期間有七天，縣民還是有選擇，不會有限制時間的問題，且不論優惠或非優惠期間，還是希望民眾能多到園區走走，多支持綠博。

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