〈北部〉綠博送票惹議 宜蘭縣府︰對行銷有加分

2019-03-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣春季旗艦活動宜蘭綠色博覽會，訂於卅日開幕，廿九日前受理預購套票，不過，有訂票者投訴說，最近出席活動，拿到縣長林姿妙發放的貴賓券，在場人士「人人有獎」，質疑把預購者當「傻子」；縣府解釋，盼透過贈票行銷綠博，帶領更多人入園。

宜蘭縣政府主辦的綠博，今年邁入第廿年，將在冬山河生態綠舟舉辦四十四天，本屆以「綠遊」為主題，遊客人數設定四十五萬人次。

雙博、雙園套票本月一日開始預售，雙博暢遊綠博及蘭陽博物館，兩張票享五折優惠，原價兩百元，優惠價一百元，雙園套票暢遊綠博與傳藝中心，原價四百元，優惠價二百五十元，單買綠博全票每張一百元，預購價八十元。

參加活動 縣長廣發貴賓券

有民眾預購綠博門票後，出席救國團社會優秀青年表揚大會，碰到林姿妙親發綠博貴賓券，另外，某商業同業公會理監事就職典禮，縣長隨行也向出席者各發一張貴賓券，以當天席開廿餘桌計算，至少送出兩百張。

投訴者批對購票者不公平

陳姓民眾投訴指出，考量價格優惠，並力挺在地活動，他到超商預購綠博套票，卻在青年表揚大會，目擊縣長向出席者贈送貴賓券，幾乎見者有份，縣府廣發貴賓券之舉，對自掏腰包購票者相當不公平。

今年印製1萬5千張貴賓券

主辦單位解釋，為鼓勵民眾入園，每年綠博均會印製貴賓券，邀請相關人士共襄盛舉，今年約有一萬五千張，每張票券都有流水號，領取單位也有登記，嚴格管控流向。

至於民眾質疑縣府濫發貴賓票，將購票者當「傻子」，主辦單位則說，預購套票可享其他園區優惠，絕對物超所值，發放貴賓券是行銷手段之一，「多一張票多一人入園」，對綠博行銷有加分作用。

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