〈北部〉《宜縣民進黨立委初選》黃適超爭取提名 陳歐珀尚未決定

2019-03-20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕前宜蘭縣副縣長黃適超昨宣布，爭取民進黨提名參選下屆立委，盼同黨現任立委陳歐珀轉戰不分區，讓宜蘭有兩席立委；陳歐珀回應，是否尋求連任仍在廣徵民意，本月二十九日即民進黨立委提名登記最終日，就會有答案。

宜蘭縣區域立委應選一席，陳歐珀連當兩屆，下屆立委選舉「群雄並起」，已有多人表態，民進黨陣營包括縣黨部主委黃建財、黃適超；國民黨則有前縣長呂國華、宜蘭縣藍天志工團長李偉華、縣議員黃定和；去年底競選宜蘭縣長失利的陳歐珀尚未表態。

黃適超昨在家鄉利澤永安宮發表參選聲明，挑起擔子跨越金紙燒成的火堆，象徵服務鄉親「赴湯蹈火在所不辭」；他認為，去年民進黨失去宜蘭執政權，肇因於中央與地方政策不夠接地氣，選後他深入基層傾聽民意，決定站出來承擔責任。

之後，黃適超話鋒一轉，直指宜蘭縣四十五萬人口，兩席立委比較足夠，陳歐珀當了兩屆區域立委，任內很努力，有實力爭取不分區立委，幫助宜蘭增加一席立委。

陳歐珀說，他現在最重要工作是爭取宜蘭建設，是否再選立委還在聽取民意，民進黨初選有套民主制度，有意參政同志均可登記，宜蘭縣明年立委選舉，民進黨沒有分裂本錢，期盼全黨團結以求勝選。

民進黨縣黨部說，二十五到二十九日受理黨內立委初選登記，若有兩人以上先行協調，協調不成，四月二十二日到五月十七日辦理民調，預計五月二十二日確定提名人選；國民黨則時程未定，宜蘭縣黨部說，將遵循黨內機制儘速提名強棒參選。

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