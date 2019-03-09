〈北部〉V-BIKES回收 頭城濱海森林公園免費借

2019-03-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕美國共享單車品牌V-BIKES，進軍台灣不到一年，去年四月宣布退出台灣市場；宜蘭縣代理廠商不願V-BIKES單車淪「科技垃圾」，取得原廠同意後，將回收的V-BIKES放置在頭城濱海森林公園，定點開放民眾免費租借；代理商游承曉說，民眾換證就能借用。

屬無樁式共享單車的V-BIKES，主打隨借隨停，前年八月進軍台灣，先在宜蘭轉運站、羅東火車站、蘇澳新站投放一百八十部單車，隨後高雄西子灣也設置據點，兩縣市總計投入二百八十部，但來台不到一年，去年四月就宣布停止運作。

宜蘭代理商游承曉坦言，V-BIKES退出主要卡在台灣法規不完善，出現「隨停變違規」亂象，且宜蘭、高雄營運不佳，才會結束台灣市場。V-BIKES撤出台灣後，雖然單車無法再透過APP租借，但仍能騎乘且車況良好。游承曉說，V-BIKES退出台灣後，經盤點宜蘭留下一百部單車，並取名「追愛單車」放置在頭城濱海森林公園，民眾到櫃台換證就能免費借用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/