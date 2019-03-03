〈北部〉大湖草莓質優味美 可採到母親節

2019-03-03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖地區農會昨天舉辦大湖草莓農村亮點推廣活動，由於今年二二八連假天公作美，大湖酒莊來客數與營業額，較去年增加兩成，農會預估到母親節前都有草莓可採，歡迎遊客造訪體驗採果樂趣、泡湯、品嚐美食。

全台約五百多公頃的草莓種植面積中，大湖草莓佔四百多公頃，擁有「草莓王國」的美譽；多年來，經過農糧署與農改場等單位輔導，已有兩百多名農友具有台灣農產品生產追溯標章，部分農友更具有吉園圃、有機、IS22000認證，可以說大湖草莓有保證，讓遊客對食安更放心。

歡迎遊客前往採果、泡湯、嚐美食

農會表示，二二八連假天氣佳，依大湖酒莊統計，來客數與營業額較去年同期增加兩成，目前草莓約為二期果末與三期果初，預估至母親節前夕五月份時仍有草莓可採。

昨活動安排有美味料理品嘗、社區學校才藝表演、山守現農村好物、在地青農市集及草莓柑橘加工製品展售，並邀請樂團演唱。出席的苗栗縣長徐耀昌說，大湖草莓品質好、口感佳，且大湖鄉鄰近泰安溫泉區，到苗栗採果、泡溫泉更是一大享受。

縣長徐耀昌推荐大湖草莓品質全國居冠，口感絕佳，目前正進入盛產期，歡迎全國各地遊客到苗栗一日遊或二日遊，體驗採果樂趣、泡溫泉及品嚐美食，藉以放鬆心情，增進親子關係。

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