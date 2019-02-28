〈北部〉桃園敬老愛心卡 明起擴大使用範圍

2019-02-28

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園市敬老愛心卡發卡數逾廿四萬八千張，市府社會局為鼓勵長者走出戶外、多運動及參加活動，宣布明天（三月一日）起，持敬老愛心卡可使用每月社福點數八百點（設籍復興區一千點）折抵市立游泳池門票、國民運動中心的各項運動設施（游泳池、體適能中心）及場地租借（羽球場、桌球場、籃球場等）費用，並開放「敬老卡」比照「愛心卡」可以搭乘愛心計程車，讓銀髮族與身心障礙者同樣享有每月點數及自行儲值金額的刷卡優惠補助。

泳池、國民運動中心可用

市長鄭文燦昨與社會局長王安邦、交通局長劉慶豐、體育局長莊佳佳、資科局長陳崗熒前往中壢國民運動中心，同台為桃園敬老愛心卡活力健康再升級「一卡在手、健康久久」進行宣傳。

6個愛心計程車隊也適用

鄭文燦表示，為鼓勵長者走出戶外、多運動、多旅遊，市府擴大敬老愛心卡（敬老卡現有十九萬四千餘張、愛心卡五萬三千餘張）使用範圍。除了既有公車及機場捷運，明天起可將點數使用於桃園、南平及中壢三個國民運動中心，以及與市府合作的合作衛星、新利達衛星、大文山衛星派遣、大都會衛星、台灣大、新梅衛星等六個愛心計程車隊，且憑敬老愛心卡還可免費進入市管風景區，提供長者更多的福利與方便。

鄭文燦說，敬老愛心卡每月社福點數可用於十五家客運公司在桃園營運的三三四條公車路線，也可用於機場捷運，六十五歲以上長者還有五折票價優惠，藉此鼓勵長者搭乘機捷旅遊；國民運動中心原本就對長者於上午八點至十點、下午二點至四點推出公益時段，考量許多長者喜歡使用水療、球類運動及簡易型體適能中心，決定再開放愛心敬老卡每月點數可折抵市立游泳池門票、國民運動中心各項運動設施（游泳池、體適能中心）及場地租借（羽球場、桌球場、籃球場等）費用。

而愛心計程車隊均已設置刷卡機，三月一日起「敬老卡」比照「愛心卡」，讓長者和身心障礙者同樣享有每月點數及自行儲值金額的刷卡優惠補助。

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