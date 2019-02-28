〈北部〉《桃園》公車新路線3.4上路 「買一送一」推優惠

2019-02-28

〔記者李容萍／中壢報導〕市府交通局規劃市區公車717路「龍岡圓環—捷運永寧站」及210路「過嶺—捷運桃園高鐵站」兩條全新路線、由統聯客運營運，市長鄭文燦昨偕統聯客運總經理朱玉書宣布二路線從三月四日起提供服務，民眾持市民卡搭乘可享「買一送一乘車優惠」，即第一趟依票價收費，第二趟搭乘前八公里免費；通車日至三月卅一日搭乘二路線公車者有抽獎機會，獎項包含iPhoneXR手機等好禮。

717路公車行經中壢、八德及新北土城，可讓中壢龍岡、華勛、八德地區市民快速往返雙北的便捷運輸服務，去程自龍岡圓環出發經龍東路、榮民南路、晉元路、廣福路、介壽路、義勇街、東勇街、和平路後接國道二號及國道三號，再經承天路抵達捷運永寧站折返；行車時間為每日清晨六點至深夜十一點，尖峰時段廿分鐘一班，離峰時段卅至四十分鐘一班。

210路公車提供中壢、大崙地區至捷運高鐵桃園站的接駁服務，去程自中壢好市多經民族路、雙福路、樹籽路、福嶺路、高鐵南路、中正路、月眉路、月桃路、環溪三街、領航北路、青埔路、高鐵北路，抵捷運高鐵桃園站折返；行車時間為每日清晨六點至晚間十點，尖峰時段廿至四十分鐘一班，離峰時段六十至九十分鐘一班。

兩條路線均採里程計費，八公里內十八元，逾八公里部分每公里二．五八元，可使用多卡通電子票證支付車資；統聯客運為兩條新路線添置新公車，717路配有十輛車，座位配有USB插座，方便乘客於旅程中使用電子產品；210路為二輛低地板公車，方便年長者及行動不便者搭乘。

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