〈北部〉花蓮南濱抽水站工程 進度超前15％

2019-02-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市獲內政部營建署補助二億八千多萬元，進行南濱抽水站擴建機組、新建蓄洪池，目前工程進度超前十五％，預計明年一月就能完工。市長魏嘉賢昨現勘工程進度，感謝中央「出錢、出力」，提升大花蓮區地區的排水能力，保障民眾安全。

一九八二年興建的南濱抽水站，負責市區排水任務，現有六組抽水機組，卅多年來雖陸續汰換更新，仍因老舊不敷使用，總排水量每秒僅十八立方公尺（CMS），經營建署全額補助抽水站擴建，未來的蓄洪池可蓄水二萬公噸；新建面積一點二公頃，前年七月動工，預計明年完工。

市長魏嘉賢昨與公所主秘翁美華、工程隊長余世崘現勘，聽取營建署下水道工程處北區分處第六工務所主任林銘峰說明施工進度。林銘峰表示，抽水站工程進度大幅超前十五％，蓄洪池雖因土地取得問題暫時停工，但有信心明年一月兩項工程都能如期完成。

魏嘉賢說，新抽水站機組共五組，每組排洪量每秒六CMS，可增加每秒卅CMS的排洪量，加上舊有機組，總共可達每秒四十八CMS，完工後大花蓮地區都能得到更安全的保障，未來也會加強人員訓練，防汛期間都能做好完備因應。

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