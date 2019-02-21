〈北部〉肯定執政表現 鄭文燦：支持小英連任

2019-02-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕蔡英文總統接受ＣＮＮ專訪表態競選連任；市長鄭文燦昨天表示，蔡英文執政兩年半來，不論是財政改革、民主深化、經濟復甦或者弱勢照顧等方面，台灣已經走出正確的一步，希望國家在正確的軌道上繼續往前走，蔡總統表明要尋求連任，他認為民進黨內大部分是支持的。

對於媒體進行的民調中，蔡總統落後可能對手，鄭文燦表示，各黨派的總統候選人都還沒有確定，現在的民調數字僅供參考，這也會讓競選者必須步步為營。

他說，民調落後者，最後仍可能贏得選舉，民調領先的，也不一定能穩贏，現在來講民調還有點早，應該等到候選人都正式產生，經過一段時間的競選活動，民意比較明朗以後，民調準確度會更高。

對於有媒體報導「鄭文燦對年金改革開了第一槍」，鄭文燦昨天也再次強調，他並非反對年改或否定年改，這是少數媒體報導時，沒有充分反映他發言的主要訴求，他的訴求是希望中央對警察權益要特別照顧，尤其是最近討論的警力增補問題。

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