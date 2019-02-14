〈北部〉《桃園》久旱不雨復興部落喊渴 急設19供水站

2019-02-14

〔記者李容萍／復興報導〕復興山區近半年來因久旱不雨，山區各部落水源枯竭，影響民生用水，其中以上巴陵、卡拉、雪霧鬧（簡水）、三民、角板（自來水）等部落的缺水較嚴重，影響超過三百戶、一千人，自來水公司陸續在復興區設置十九處臨時供水站，每日由載運水車上山供應水源；復興區公所昨召開旱災緊急應變中心協調會議，將動支災害預備金和簡易自來水搶修等預算尋覓新水源，以解燃眉之急。

規劃3加壓站 未來直送自來水

市府原住民族行政局長林日龍表示，復興區地處石門水庫集水區，民生用水主要仍採用山泉水，目前建置四十八個簡易自來水系統，桃園升格後，市府每年編列二千萬元預算提高山泉水品質，且為解決大溪、復興區無自來水地區用水問題，規劃總經費一億一四八四萬元的三個自來水加壓站，每日可送水三千六百噸，將水源從海拔一四二公尺處送上四五三公尺處，一路從內柵加壓至三民、澤仁、羅浮地區，今年將陸續施工，未來完工通水，可以採山泉水、自來水雙軌並行制，讓居民用水無虞。

動支預備金 延管或另覓水源

復興區長游正英表示，公所將先動支災害預備金等預算，做好萬全準備，讓各部落簡易自來水系統管委會能就缺水實況進行延管維修或另覓水源等措施。

市長鄭文燦關心復興區缺水問題，昨走訪中壢玉尊宮祈求玉皇大帝保佑復興區因久旱產生的缺水問題能儘速解決，同時請台水公司持續每日運水上山補充水源，並成立抗旱中心協調調度，讓部落居民有水可用。

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