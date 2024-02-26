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網友炸鍋！星國女網紅「被砸蛋」造假該遣返？移民署遲未表態

星國鄭姓女直播主（凱蒂 KiaraaKitty）在高雄自導自演遭怪婦砸雞蛋事件。（資料照，翻攝IG）

星國鄭姓女直播主（凱蒂 KiaraaKitty）在高雄自導自演遭怪婦砸雞蛋事件。（資料照，翻攝IG）

2024/02/26 00:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕星國鄭姓女直播主在高雄自導自演，遭怪婦砸雞蛋事件，雖然她於中部直播時道歉，但有網友覺得不夠誠心，在她的FB下留言嗆回新加坡。相較於「晚安小雞」在柬埔寨直播造假，影響國格被關，不少網友關心鄭女會不會被遣返出境，因她的造假恐誣蔑了高雄治安，對於台灣觀光也造成影響，紛紛要求移民署表態。

移民署高市專勤隊副隊長袁愷表示，警方搜證的部分已進到司法程序了，鄭姓女直播主有沒有違法，完全要看判決內容，待判決結果出來再決定要不要傳喚她？再請她來做說明瞭解。

但有律師認為女直播主取得的簽證若是旅遊簽證，可直接引用入出國及移民法第36條第2項的第1款跟第4款，依照我國「入出國及移民法」規定，「有危害我國利益、公共安全或公共秩序」之虞者，可以限制她的居留，若有違反公共秩序的部分，可直接將她強制出境。

網友認為鄭女和薛姓男助理同樣是自導自演，因為輿論的壓力，最終在直播中才道歉，移民署卻稱需等社維法裁定出爐後，才能再依移民法將女直播主遣送出境，對比晚安小雞在柬埔寨被判刑2年，一樣影響所在國的聲譽，台灣移民署的作為全民都在看。

星國女直播主自導自演被砸蛋對比小雞，是否遣返移民署遲未表態，圖為造假扮怪婦砸雞蛋的薛姓男助理。（警方提供）

星國女直播主自導自演被砸蛋對比小雞，是否遣返移民署遲未表態，圖為造假扮怪婦砸雞蛋的薛姓男助理。（警方提供）

星國女直播主自導自演被砸蛋對比小雞，是否遣返移民署遲未表態。（警方提供）

星國女直播主自導自演被砸蛋對比小雞，是否遣返移民署遲未表態。（警方提供）

星國女直播主自導自演被砸蛋對比小雞，是否遣返移民署遲未表態，圖左為造假扮怪婦砸雞蛋的薛姓男助理。（警方提供）

星國女直播主自導自演被砸蛋對比小雞，是否遣返移民署遲未表態，圖左為造假扮怪婦砸雞蛋的薛姓男助理。（警方提供）

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