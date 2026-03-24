中東戰事衝擊醫材 醫院啟動應變／台大醫院尋找替代品、優化採購合約等 確保臨床作業不中斷

中東戰事影響全球醫材供應鏈，台大醫院院長余忠仁說明應變措施。（台大醫院提供）

中東戰事持續延燒，石油價格上升，牽動全球石化供應鏈，部分塑膠類醫療耗材成本價格已上漲約五％至廿％，還有延後交貨及潛在短缺壓力，國內大型醫院啟動緊急應變措施，包括尋找替代品、優化採購合約條件，以及調整醫材使用配比與分配方式，確保臨床作業不中斷。

醫材高度依賴石化產業，包括注射器、輸液袋、針筒、手套、抽痰管、醫療包材等都是塑膠耗材。台大醫院院長余忠仁指出，COVID-19疫情後，醫材進口成本增加兩成，交貨期也延長，醫院須不斷調整採購與庫存策略以維持運作。

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面對伊朗戰爭引發的醫療耗材危機，余忠仁表示，台大醫院已建立醫材短缺快速反應機制，包括尋找替代品、優化採購合約條件，以及調整醫材使用配比與分配方式，確保臨床作業不中斷，並以成本控管維持財務穩定。

其他醫療院所也已啟動因應措施。新光醫院除院內庫存外，也在院外備妥手套、抽痰管等高耗材逾一個月存量，短期內可支撐醫療服務正常運作；馬偕醫院表示，已提高安全庫存並提前向廠商下單；三軍總醫院指出，目前藥品與醫材供應正常，後續將依衛福部政策滾動調整。

衛福部次長林靜儀表示，已著手盤點中東情勢對醫療物資影響範圍，雖行政院推動「國家藥物韌性整備計畫」，但因預算尚未通過，相關機制仍待啟動。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正謝綺雯指出，現階段屬價格波動，未出現斷貨或產能不足情形。已請公協會協助轉知業者，一旦有供應疑慮須即時通報，必要時將啟動替代品評估或專案進口等應變措施。

藥品部分，食藥署藥品組簡任技正楊博文表示，多數藥廠仍具一定庫存，但報價與交貨期存在不確定性，已協調國內原料供應商優先支援藥品包材，並要求業者若影響供應須及早通報。

專家建議推動醫材國家隊

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則指出，目前已有部分醫材價格上漲約五％至廿％，甚至出現延遲交貨二週至一個月情形。醫療耗材屬高頻使用物資，僅靠囤貨難以長期支撐，須建立制度性解方。

他建議政府以國安層級看待醫材供應，推動「醫材國家隊」，在國際供應受阻時能快速啟動國內生產，同時建立醫材短缺早期預警系統，當出現異常報價或延遲時即時介入，並研議補貼或價格緩衝機制。

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