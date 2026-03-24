兒童節傳遞愛與關懷／蝦皮公益派對 溫暖逾千弱勢童

蝦皮購物攜手8家公益團體推出「兒童節公益百元捐」活動。 （蝦皮購物提供）

蝦皮購物長期投入兒少關懷，今年於兒童節前舉辦一系列慶祝活動，其中首波活動「蝦皮公益派對」攜手全台二十九間公益機構，橫跨十五個縣市，為上千位弱勢孩童打造客製化兒童派對，同時發起百元捐活動，邀請用戶一鍵響應心願禮物認購，並享十％蝦幣回饋，讓孩童在節日裡感受到愛與關懷，也為成長過程留下溫暖而難忘的回憶。

此次蝦皮公益合作串聯大、中、小及微型等不同規模的兒童機構，據點遍及全台多個縣市，陪伴超過千位來自經濟脆弱、偏鄉、失親、身心障礙、早療病童等不同狀況的孩童。除了生活用品、文具與玩具等禮物贈與外，為給予孩童更貼近需求的陪伴，蝦皮購物資助各機構依據孩童年齡、興趣及實際發展需求，量身規劃動靜兼具的節慶活動，從創意手作、科普教育競賽、魔術氣球表演、唱跳或團康活動，到趣味競賽與農田體驗等，內容多元豐富。活動場域更涵蓋機構據點、教會場地及戶外空間，讓孩童們在不同場域共享歡笑與節慶氛圍。

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蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示，蝦皮購物長期關注兒少議題，過去曾透過公益樂園、助家物資券等多元方式陪伴孩童成長。今年首度攜手全台多家兒童公益機構，提供資源支持各地單位舉辦客製化兒童派對，希望透過派對陪伴與兒童節禮物計畫，讓孩子感受到快樂與關懷。同時，蝦皮公益線上平台專區也推出指定捐款品回饋活動。蝦皮購物與公益團體合作，皆不收取成交手續費，盼與用戶齊心放大愛心，共同為台灣社會盡一份心力。」

一鍵捐百元 享10％蝦幣回饋

除了線下實體陪伴，蝦皮購物亦串聯線上資源，攜手八家公益團體推出「兒童節公益百元捐」活動。即日起至四月四日，用戶可前往蝦皮公益專區一鍵捐款響應送禮計畫，活動期間捐款指定品項還能享十％蝦幣回饋，邀請更多用戶一同為孩童送上節日祝福。線上募款所得將用於支持弱勢孩童所需物資，包括書籍、文具組、運動用品及烏克麗麗等音樂器材，讓一份小小的百元心意，化為孩子兒童節裡實際感受到的溫暖支持。

「蝦皮公益派對」為上千位弱勢孩童打造客製化兒童派對。（蝦皮購物提供）

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