大學分科測驗》歷史軍事題大增 地理注重台灣

大學分科測驗第地理考題，高雄考生普遍認為不少「概念」題，融入生活化、參與式、素養式題型，題幹較短，閱讀起來較不吃力。（記者黃良傑攝）

2025/07/13 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、蘇孟娟、黃良傑、孫唯容／綜合報導〕反應美國總統川普關稅議題、以伊戰爭等國際態勢，大學分科測驗歷史科的經濟、軍事題大增，包括「洗產地」、美蘇關係、哥白尼及耶穌會士、日軍攻打金門、中國清代關稅貿易等皆入題，難度增加，補教估五標下降。

美國總統川普政策 兩科皆入題

無獨有偶，地理考科也出兩題川普政策，包括墨西哥灣改名美國灣、關稅政策影響美國和中國太陽能板產業等，另也考了輝達、台積電等AI產業與供應鏈，五標估與去年差不多。

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全教會桃園高中老師黃正楷說，今年歷史「知戰」題大增，中國近現代戰爭史共出五題。補教歷史老師馮敬之指，經濟題八題之多，考關稅貿易，如清代開港通商，安平、淡水、打狗及雞籠為通商口岸，考生要判讀資料、了解時代才易拿高分。

北市麗山高中地理老師廖偉國表示，地理科台灣題佔廿分，著重本土概念，永續綠能五題近五年最多，整體對跨組考生較不利。

台北多數考生反應歷史不難，不少二、三類組學生裸考，認為「國中基礎有打好可順利應答」。和平高中陳同學對「西安事變」考題印象深刻，需有點知識才能作答。

台中簡姓及江姓考生反映，歷史「背多分」題目少，多需跨章節整合的歷史觀解答，混合題第一題考清代開港通商，以當時社經情境思考即可；另考蔣中正剿匪，限廿到卅字答題，考驗整合重點及語文能力。

高雄女中的姜姓與林姓考生表示，多考台灣近代史與中國史，對「二戰後歐洲局勢」以及「蔣介石政權如何在不同時期做出反共與抗日決策」兩題印象深刻。

地理科方面，台中吳姓及簡姓考生說，幾乎均是「背多分」題型。高雄岡山高中高姓考生提到，考題偏重系統化知識應用，如針對GIS（地理資訊系統）所設計的題目，需理解當地地形與氣候條件。

大學分科測驗地理科考題著重環境永續，全中教老師們提醒高三要認真學。（全中教提供）

輝達、台積電及鴻海等都是熱門關鍵字，今年大學分科測驗地理科入題。（記者林曉雲翻攝）

大學分科測驗歷史科考出8題經濟題，得勝者文教老師馮敬之說，是否與美國總統川普關稅議題有關，不好說。（記者林曉雲攝）

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