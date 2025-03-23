台大11課程 開放優秀高中生先修

台大校長陳文章（記者楊綿傑攝）

2025/03/23 05:30

今秋推出 由高中推薦學生 通過評量可上課 將來若讀台大可抵學分

〔記者楊綿傑／台北報導〕為讓更多優秀高中生有機會修習大學基礎課程，台灣大學校長陳文章表示，今年秋天推出「高中生進階課程系列五年試辦計畫」共十一門課程，由高中推薦優秀學生通過評量後可修習，通過將獲學分證明。

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台大昨天舉行校務會議，陳文章提到，以前針對高中科學資優班學生、已錄取台大的學生，都有到台大學習的機會，但有些高中校長提到，其實有高一、高二的學生會想要到大學修課，因此校方規劃推動「高中生進階課程系列五年試辦計畫」。

中低收入戶全額補助

陳文章說，預計開放微積分一至四、普通物理甲上、普通物理甲下、普通化學、普通心理學、個體經濟學、社會學、普通生物等十一門課，邀請對應學系講座、專兼任教授、博士班講師授課，每門課招收四十人，每學分一一五○元，低收入戶及中低收入戶全額補助，已經有校友願意捐助支持。

陳文章提到，修課採實體上課，預計從今年九月到明年五月，每週二及週四下午五時三十分至八時三十分，招收對象由高中推薦優秀的高二、高三學生，學生需先通過考試評量。

第一年從北區高中開始

第一年先從北區高中開始，後續再視成效擴大至其他區域學校或寒暑假辦理。課程修習通過將發給學分證明，後續若就讀台大，可向學系申請抵免。

陳文章也表示，希望校長任內台大在QS或THE世界排名可進前三十名內，以邁向華人世界最好的大學為目標。他指出，THE難度相對高，因其教學聲望、研究聲望占較高，台灣普遍得分不高。QS雖有些指標對台大不利，但論文引用數、國際合作數等都可努力。

陳文章認為，大學不是只看這兩項排名，如培育人才、老師研究對社會跟世界的貢獻及影響力等面向都須重視，下次會議將提未來二十年軟硬體指標及努力策略，每四年進行檢討。

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