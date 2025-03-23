小兒外科醫師斷層 兒童手術恐無人接手

灣小兒外科30至40歲醫師佔13.9％，若無對策，10年內將出現人力斷層。（資料照）

2025/03/23 05:30

目前僅73人活躍於臨床 若無對策 10年內現窘狀

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕醫界觀察，有些孩子人生第一步就進了手術房，如先天無肛門、腸道閉鎖、泌尿畸形等，但只要及時診斷、由專業醫師動刀，就能治癒長大，活出健康人生，然而如今能動刀的小兒外科醫師正在變少！

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台灣小兒外科醫學會統計，全台目前僅七十三名小兒外科醫師活躍於臨床，主力年齡在四十至六十歲，卅至四十歲醫師僅佔十三．九％，若無對策，十年內將出現人力斷層，無人接住急需手術的孩子。

醫學會秘書長謝明諭指出，小兒外科的養成歷程漫長，醫學生畢業後需完成二年PGY（一般醫學訓練）、四年一般外科，再經二年小兒外科專科訓練，已經至少八年，加上臨床經驗，通常十一年以上才能獨當一面。

11年磨練才能獨當一面

但醫學會理事長陳芸說，即使辛苦走完漫長培訓路，許多醫師仍選擇離開，主因為少子化下病例稀缺、值班壓力、過低的健保點數。以無肛症手術為例，台灣健保給付約六萬元，但在美國相同手術費用高達六百萬元。

18家訓練醫院 縮減中

更嚴重的是訓練制度續存問題，依規定，訓練醫院需達到一定量的「指標性手術」才能保留資格，少子化下病例也減少，全台原十八家訓練醫院已縮減，目前新竹台大、三總已被除名，高雄義大也面臨出局。

一名醫學中心小兒外科醫師直言，目前法規並未明訂十八歲以下手術須由小兒外科執刀，部分手術被其他科別分食，收入自然難與其他科相比。加上高壓力、人力吃緊，經常陷入「不是你就是我」的ＡＢ班輪值，半夜還得處理突發狀況，生計與生活品質考量下，更難吸引新血。

醫界籲提高指標性手術給付

「孩子是會好的！」陳芸說，罹病孩子在術後生活如常，小兒外科具有能改變人生的醫療價值，樂見政府更多留人對策，但「前端補助、後端誘因」應並重，建議提高指標性手術健保給付，以及針對十八歲以下患者手術額外加成。謝明諭也說，小兒外科在健保總支出中僅佔○．三八％，適度調整給付對整體財務影響不大，卻可能拯救整個小兒外科的未來。

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