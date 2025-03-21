4/19西拉雅森活節 熱氣球助陣

西拉雅森活節4月19日將在官田遊客中心開幕，昨天為活動宣傳造勢。（記者楊金城攝）

2025/03/21 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕西拉雅森活節四月十九日、二十日在官田遊客中心開幕，首週推出熱氣球嘉年華、熱氣球光雕音樂會，今年是西拉雅國家風景區成立廿週年，森活節擴大辦理三週主題活動，毛孩運動會接棒在廿六、廿七日登場，五月三、四日草原音樂祭壓軸。

西拉雅管理處處長許主龍指出，除了三週主題活動，也有咖啡市集響應今年推廣台灣咖啡，將匯聚雲嘉南咖啡業者設攤。

請繼續往下閱讀...

熱氣球嘉年華和草原市集在四月十九、廿日登場，遊客入住六家指定飯店，有機會獲得五○○元的熱氣球繫留體驗券。四月十九日「西拉雅森活一日遊」優惠價一三五○元，可優先預約熱氣球繫留體驗、加贈二○○元市集券與熱氣球周邊商品，可上西拉雅官網、臉書預訂。毛孩運動會有寵物變裝秀、毛孩專屬熱氣球、咖啡市集和劇團表演。

五月三、四日草原音樂祭和微醺市集，三日「青春熱力搖滾之夜」有麋先生等人演出，四日「台語民歌饗宴」有秀蘭瑪雅及沈文程等人演唱。森活節推出免費接駁車四月十九、廿日、「台灣好行」菱波官田線在森活節三週的週六、日免費搭乘，遊客可搭台鐵至隆田火車站轉乘接駁車或公車至官田遊客中心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法