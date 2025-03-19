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    合歡山聯外道 警方加強取締7違規

    台14甲線合歡山公路蜿蜒狹小，民眾務必小心駕駛。（記者張協昇攝）

    台14甲線合歡山公路蜿蜒狹小，民眾務必小心駕駛。（記者張協昇攝）

    2025/03/19 05:30

    台14、台14甲線 一、二月發生112起車禍 造成1死、25人受傷

    〔記者張協昇／南投報導〕合歡山每逢假日湧入大批旅遊人潮，但因車輛多，加上高山天候多變，也頻傳交通事故，合歡山聯外道路台十四線、台十四甲線，今年一、二月發生一一二起交通事故，肇因包括自撞等不當駕駛行為、未注意車前狀態及疲勞駕駛等，警方即日起將針對嚴重超速、闖紅燈等七項重大違規加強取締。

    事故肇因 自撞、自摔最多

    南投縣府警察局交通警察隊統計，去年十至十二月間，合歡山聯外道路台十四線、台十四甲線共發生一七二起交通事故，其中週五至週日發生一○八件，導致二人死亡、六十九人受傷；今年一、二月同路段則發生一一二起交通事故，造成一人死亡、二十五人受傷。

    警方分析事故肇因以自撞、自摔等不當駕駛行為占八十件最多，其次為未注意車前狀態、未保持行車安全距離四十三件，第三則為打瞌睡、疲勞駕駛等恍神分心駕駛行為三十三件。

    警方指出，疲勞駕駛可能導致視線模糊、反應遲鈍、注意力不集中等問題，根據研究，駕駛若僅睡四小時便上路，發生車禍的風險將增加十倍，嚴重影響行車安全。

    警方強調，合歡山道路蜿蜒狹窄，且氣候多變，易引發高山症，民眾除了要做好保暖措施，更不能疲勞駕駛，尤其不要超速、隨意超車及逆向行駛，並保持安全行車距離，行經彎道視線不佳路段應特別小心。

    疲勞駕駛 事故風險增加10倍

    警方為維護民眾行車安全，即日起將於聯外道路針對嚴重超速、闖紅燈、逆向行駛、未禮讓行人、蛇行惡意逼車、未依規定轉彎、酒駕等七項重大違規加強取締，籲用路人依規行駛，避免受罰。

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