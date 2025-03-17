春遊北海岸 聽浪賞櫻大啖海鮮

2025/03/17 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕春暖花開，正是出遊時節，新北市推出「青春山海線」旅遊品牌，推薦遊客走訪北海岸，到三芝區後厝漁港聆聽海浪聲音，飽覽一望無際的海景，順遊三生步道，在櫻花樹下悠閒漫步，傍晚前往石門區富基漁港，大啖當季「尚青」的現撈海產，祭拜五臟廟。

新北市漁業及漁港事業管理處指出，隱身於淡金公路旁的後厝漁港，是三芝區唯一的漁港，停泊許多中小型漁船，港內設有漁具倉庫，提供廿間收納空間給漁民使用，純白外牆融合「青春山海線」的色彩元素，繽紛且充滿童趣，二樓設置景觀平台，夕陽餘輝灑落，景色迷人。

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此外，三芝區三生步道種植上百株櫻花，綿延約二公里，春季不同品種的櫻花陸續綻放，吉野櫻、山櫻、八重櫻、昭和櫻交織成大片粉紅森林，營造浪漫氛圍。傍晚可前往石門區富基漁港的富基魚市，品嘗當季新鮮的現撈海產，或到石門區草里漁港的金點草里驛棧品味咖啡，享受悠閒時光。

另外，每年三月下旬至四月上旬是紫藤花盛開時期，淡水滬尾休閒農業區將於三月廿九日及四月三日推出二梯次的「植享生活─漫遊滬尾」紫藤花季食農教育遊程，帶領民眾欣賞紫色花瀑，體驗紫藤畫藝，即日起開放民眾報名。

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