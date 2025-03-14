花東重大外傷照護 拚6成存活率

外傷處置最重要的是與時間賽跑，為病人爭取生機。圖為2021年太魯閣號事件，花蓮慈濟醫院急診搶救病人情形。（花蓮慈濟醫院提供）

2025/03/14 05:30

健保署與花蓮慈濟醫院合作執行 3年來已從48％到超過54％

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣外傷死亡率，台東和花蓮連年分列第一、二名，衛福部健保署與慈濟醫院合作執行「提升東區重大外傷照護品質計畫」，三年來存活率從計畫執行前四十八％，至今已超過五十四％。花蓮慈院將號召更多東區醫療院所投入，將整體存活率目標提升到六十％，為重大外傷病人爭取更多生機。

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號召更多醫療院所投入

花蓮慈院指出，已連續五年都自費請美國外傷醫學會（ASSET）專家到花蓮提供繼續教育與手術訓練，加上擁有完善的醫學中心可以進行模擬手術，今年已規劃於四月和六月舉辦外傷模擬手術繼續教育，將號召各院所外傷醫師都能參加相關訓練，為東部外傷病人爭取更多存活機會。

慈院外傷中心主任王健興說，外傷病人最重要就是及時止血、輸血和修補，美國對外傷醫學的處置非常積極，就算病人到院前已經停止呼吸心跳，只要到院時身體仍是溫熱，醫師就會馬上進行開胸手術，通常這樣救回病人生命的機率能達到十％，慈院外傷中心成功幫到院前心跳停止的重傷病人恢復心跳。

有兩種術式可申請獎勵

在台灣的外傷多是車禍鈍傷，受傷面積較大且複雜，但若能及時進行開胸手術，開胸後直接夾住主動脈並修復心臟的破洞並止住心包膜的出血，某些創傷病人就能因此得救。王健興說，相對於開胸稍微簡單的就是REBOA的術式，可直接用導管塞住主動脈止血，為病人爭取更多時間。這兩種術式都可申請獎勵也希望東區各院都能在急診或開刀房推廣與執行。

健保局東區業務組長黃兆杰說，花東地區南北非常狹長，將近三百公里，幾乎等於台北的台大醫院到台南成大醫院距離，種種急救的外傷處置非常重要卻又艱辛，從二○二二年花東地區以醫院總額風險調整移撥款試辦計畫，由花蓮慈濟醫院擔任總責醫院，共有十七家醫療院所參加，其中十家醫院已連續實際執行三年。

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