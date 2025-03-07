台中公安頻傳 何欣純：盧做不好我來做

立委何欣純（中）參加市黨部春酒時表示，台中市巳成公安危險之都。（民眾提供）

2025/03/07 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市黨部於五日晚間舉辦春酒活動，黨部主委許木桂表示，面對二○二六市長選舉，市黨部將全力輔選，取得勝利；有意參選市長立委何欣純表示，台中市近來公安頻傳，讓台中市形象受損，盧秀燕做不好、不想做，讓她來做，重新擦亮台中市招牌；眾人並在會場大喊何欣純加油；對此，市府無回應。

為展現團結，中市黨部前晚邀請黨籍公職，也邀請有意參中市長的立委何欣純、蔡其昌，但蔡其昌另有行程而派人出席。

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何欣純表示，民進黨在中央拚命用心執政，在野黨在地方執政卻不認真，例如台中市事故一件件發生，公安頻出狀況，讓台中市形象受損，讓人覺得台中市沒有安全，她有外縣市朋友詢問，來台中市遊玩可以安心嗎？

她痛批，台中市治安不好，被稱為「慶記之都」，現在公共安全又出問題，對台中市未來發展很大阻礙，盧秀燕做不好，不要做，讓民進黨把台中市贏回來，讓她來做，她當選後會跟中央合作，將每一件做好，治安、公安及建設做好，重新擦亮台中市這一場招牌，讓她拿回台中市執政權，也讓台中議會紅不讓。

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